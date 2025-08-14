Lappy Games brengt kleurrijke party actie naar de Nintendo Switch

TBS Games heeft Lappy Games aangekondigd, een vrolijke party-actiegame die op 20 augustus 2025 naar de Nintendo Switch komt. De game, ontwikkeld door Will Co Ltd, is gebaseerd op de Japanse tv show Love It! en laat spelers in 2D-platformlevels tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk hartjes te verzamelen. Ondanks dat de show uit Japan komt, zal de game ook Engels ondersteunen.

In Lappy Games neem je het op tegen vrienden of online spelers, met ondersteuning tot vier spelers tegelijk. Door slim gebruik te maken van speciale stage events kun je een voorsprong pakken, en wie aan het eind de meeste hartjes heeft, wint. De verzamelde hartjes kun je inruilen voor items via een gacha systeem, waarmee je jouw collectie in de in game encyclopedie kunt uitbreiden. Met eenvoudige regels en snelle potjes is het een game die iedereen kan oppakken ideaal voor familie avonden of een gezellige sessie met vrienden.

Ga jij straks voor de winst in Lappy Games of vooral voor een volle gacha collectie? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!