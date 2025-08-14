Harada: Tekken 8 mogelijk naar Nintendo Switch 2, maar kost veel werk

Zou Tekken 8 in de toekomst naar Nintendo Switch 2 kunnen komen? Katsuhiro Harada, de regisseur van de game, sluit het in ieder geval niet uit.

In een recent interview gaf Harada aan dat een port “niet helemaal van tafel” is. Hoewel hij erkent dat het Bandai Namco kan helpen om “een groter publiek te bereiken”, zou het volgens hem “veel werk” vergen om de game op dat systeem te laten draaien. Harada’s volledige reactie, zoals gemeld door Eurogamer, luidt: “Het is een interessante optie en niet helemaal van tafel. Maar het zou veel werk aan de game vereisen om het draaiende te krijgen op die hardware. Vanuit zakelijk oogpunt doet de Switch 2 het erg goed, dus zou het een slimme beslissing zijn om een groter publiek te bereiken. Maar de hoeveelheid werk die erin zou gaan zitten maakt het geen makkelijke keuze. Op dit moment is er niets aan te kondigen.” Er is al een precedent voor vechtspellen op Nintendo Switch 2. Zo verscheen Street Fighter 6 bij de lancering en zijn ook Dragon Ball Sparking Zero, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. en Mortal Kombat: Legacy Kollection onderweg. Bandai Namco heeft de Switch 2 tot nu toe goed ondersteund, met titels als Dragon Ball Sparking Zero, Little Nightmares Enhanced Edition, Little Nightmares 3, Pac-Man World 2 Re-Pac, Shadow Labyrinth en Tamagotchi Plaza in de planning.

Zie jij het zitten om straks Tekken 8 op je Switch 2 te knallen? Laat het weten in de reacties!

