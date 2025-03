Dragon Quest 1 + 2 HD-2D remake krijgt teaser trailer

vanmiddag zond Nintendo de laatste Nintendo Direct uit voor de Switch 1. Aangezien we volgende week een Switch 2 Direct krijgen lagen de verwachtingen erg laag. Gelukkig begonnen ze goed. De eerste titel die getoond werd was namelijk Dragon Quest 1 + 2 HD-2D remake. Het gaat hierbij om remakes van de eerste twee Dragon Quest-games. De games spelen exact hetzelfde als hun oorspronkelijke verschijningen, maar de pixels hebben een mooi HD-jasje gekregen. De remakes verschijnen ergens dit jaar voor de Switch. Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Bekijk hieronder de teaser trailer van deze opgepoetste klassiekers.