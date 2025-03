Kijk hem hier! De Nintendo Direct voor de originele Switch van maart 2025 vanaf 15:00

Het is zover! Vandaag is het tijd voor een nieuwe Nintendo Direct. Het is de eerste Nintendo Direct van het jaar en komt op een bijzonder moment. Volgende week is er namelijk al een speciale Direct voor de Switch 2. Deze focust zich echter volledig op de originele Switch. Wat er precies in voorbij gaat komen is onbekend, maar het zal in elk geval 30 minuten duren. Daarnaast is het geen Indieworld of Partner Direct dus verwacht een klassieke mix van typen games.