Dragon Song Tavern aangekondigd voor de Nintendo Switch

Etherous Games Limited heeft hun nieuwste project Dragon Song Tavern aangekondigd. De game is nog in ontwikkeling. Details over een releasemoment zijn niet bekendgemaakt. Op de officiële website van de game staat dat deze informatie ‘snel komt’. Duidelijk is dat de game naast het Chinees en Japans ook in het Engels te spelen gaat zijn. Maar vooralsnog dus niet in het Nederlands.

Dragon Song Tavern belooft een cozy avontuur te worden. Het is een combinatie van een taverne management, RPG en avonturengame. Het verhaal draait om twee avontuurlijke personages: krijger Gracie en haar broer zanger Elio. Nadat zij nogal impulsief een taverne aan het strand van een handelsstadje hebben gekocht ontdekken zij het baby draakje Luca. Samen runnen ze de taverne en maken ze nieuwe vrienden met de inwoners van het stadje. Jij kiest of je als Gracie of Elio speelt. Qua gameplay bestaat de game uit het verbouwen van groente, het verzamelen van materialen, vissen, het uitvoeren van missies aan de hand van verschillende kaarten en strategische turn-based combat. Daarnaast manage je natuurlijk je taverne en verdiep je je in de prachtige omgeving en de mensen die er wonen.

Nieuwsgierig geworden naar Dragon Song Tavern? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder.