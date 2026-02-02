Starsand Island verschijnt deze zomer (S2) – in februari al in Early Access

Na een succesvolle Kickstarter-campagne leek het er op dat Starsand Island nog in 2025 te spelen zou zijn op de Nintendo Switch. Maar in december 2025 werd duidelijk dat de releasedatum was opgeschoven naar de eerste maanden van 2026. Ook werd toen bekendgemaakt dat de game niet naar de OG Switch maar juist naar de Switch 2 gaat komen.

Ontwikkelaar Seed Sparkle Lab geeft nu verdere informatie over de releaseplanning. Op 11 februari verschijnt Starsand Island in Early Access voor pc via Steam en Game Preview voor Xbox Series en pc via de Microsoft Store. De volledige release (voor dus ook de S2) staat vervolgens gepland voor de zomer. De Early Access-periode wordt gebruikt om de volledige content af te ronden en de eindgame-ervaring te perfectioneren. De multiplayer-modus komt pas beschikbaar na de volledige release. Onderaan vind je de nieuwe trailer met de aankondiging van de Early Access-release.

After a long wait, our journey is finally about to begin. Starsand Island is coming to Steam on February 11, 2026!



Standard Edition EA Price: USD 27.93 (Original: USD 39.9)

Includes:

• Base Game

• Chinese New Year Furniture Set

• Neo-Chinese Outfit



Deluxe Edition EA Price:… pic.twitter.com/BytLmh50V0 — Starsand Island Official EN (@IslandStarsand) February 2, 2026

Waar gaat Starsand Island over?

In deze cozy simulatiegame met een Ghibli-vibe laat je het drukke stadsleven achter je en strijk je neer op een tropisch eiland. Daar bouw je je eigen leven op, vol rust, avontuur en hartverwarmende ontmoetingen. Verbouw tropisch fruit en groenten, zorg voor schattige dieren zoals capybara’s en katten, en ontwerp je droomvilla midden in het groen. Je leert de eilandbewoners kennen, helpt ze met hun verhalen, en wie weet bloeit er zelfs iets moois op. Tussendoor verken je het eiland op een retro scooter of longboard, of zeil je naar verborgen plekjes die wachten om ontdekt te worden. Maar er is meer dan alleen ontspanning. In de mysterieuze, met mist bedekte gebieden liggen oude ruïnes en tref je vreemde wezens.

Kijk jij ook uit naar de volledige S2-release van Starsand Island?