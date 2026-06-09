Lies of P komt deze zomer naar Nintendo Switch 2

Een van de bekendste Soulslikes komt naar Nintendo Switch 2: Lies of P. Dit werd eerder vandaag aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. En dit is niet zomaar een release – het is de Lies of P: Complete Edition, waar ook meteen DLC bij zit. Vanaf 6 augustus is de game digitaal te spelen op je Nintendo-console. Wil je ‘m liever in de kast hebben staan? Goed nieuws: op 2 oktober komt er ook een fysieke editie uit.

Lies of P is misschien wel een van de uniekste Soulslikes die er is. De game, op naam van NEOWIZ en Round 8 Studio, giet het verhaal van Pinokkio in een nieuw jasje en vindt plaats in een elegante fictieve wereld. Met daarbij nog een flinke dosis nagelbijtende Soulslike-moeilijkheid natuurlijk. Bij deze Complete Edition zit ook meteen de Overture DLC, die fungeert als een prequel voor de game zelf. De eveneens aangekondigde fysieke editie wordt gemaakt in samenwerking met iam8bit en er zullen verschillende varianten beschikbaar zijn – allemaal met een eigen prijskaartje natuurlijk. Pre-orderen kan nu al!