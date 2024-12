DreadOut Remastered Collection komt 16 januari 2025 uit

Afgelopen mei werd DreadOut Remastered Collection onthuld. Deze collectie bestaat uit de twee games DreadOut en DreadOut: Keepers of the Dark. Wanneer de collectie precies zou verschijnen, was nog onbekend. Tot vandaag, want Soft Source heeft zojuist een nieuwe trailer gedeeld. In deze trailer wordt helemaal op het eind de releasedatum van DreadOut Remastered Collection onthuld. Op 16 januari 2025 zal deze collectie zijn opwachting maken op de Nintendo Switch. De trailer kan je hieronder bekijken.

DreadOut Remastered Collection bestaat zoals hierboven gezegd uit twee games. In de DreadOut speel je als de scholier Linda. Zij zit vast in een oud verlaten dorpje en moet proberen te overleven. Daarvoor maakt ze gebruik van haar mobiel en camera. Zo moet ze vechten tegen angstaanjagende tegenstanders en moet ze mysterieuze puzzels oplossen. DreadOut: Keepers of the Dark is een losstaande horrorgame die zich afspeelt in het DreadOut-universum. Ook hier help je Linda om te overleven.

Ben jij klaar voor alle verschrikkingen die je in DreadOut Remastered Collection tegen gaat komen? Laat het ons weten in de reacties!