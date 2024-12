Meerdere Cartoon Network-games verwijderd uit de Nintendo eShop

Eens in de zoveel tijd duikt er een bericht op dat specifieke Nintendo Switch-games uit de Nintendo eShop zijn gehaald. Vaak keren ze dan enige tijd later weer terug na een wisseling van uitgever, zoals bij Triangle Strategy. Zojuist is naar buiten gebracht dat vier games gerelateerd aan Cartoon Network per direct niet meer digitaal te koop zijn. Dit gaat zowel om pc als consoles. Spijtig genoeg betreft het een permanente verwijdering en lijkt het er niet op dat ze ooit nog terugkeren. Het gaat om de volgende games: Samurai Jack: Battle Through Time, OK K.O. Let’s Play Heroes, Steven Universe: Save the Light en Steven Universe: Unleash the Light.

Mocht je een of meerdere van deze games al eerder hebben gekocht, dan zal je ze kunnen blijven downloaden en spelen. De games raak je niet kwijt. Het is alleen niet meer mogelijk om ze digitaal aan te schaffen. Voor Steven Universe: Unleash the Light pakt het allemaal nog wat negatiever uit. Van deze game is nooit een fysieke versie verschenen in tegenstelling tot de andere drie. Dat maakt deze game nu onmogelijk om te kopen.

