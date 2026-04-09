Drie games toegevoegd aan NES Nintendo Classics op Nintendo Switch Online

Nintendo heeft drie games toegevoegd aan de NES Nintendo Classics-bibliotheek op Nintendo Switch Online. Het gaat om Namco’s PAC-MAN uit 1988, de puzzelgame Mendel Palace uit 1989 (ontwikkeld door het Pokémon-team Game Freak en uitgegeven door Namco in Japan) en The Tower of Druaga – Namco’s actie-RPG-doolhofgame uit 1984. Bekijk de trailer onderaan om een indruk te krijgen van de drie titels.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 9, 2026

Zowel spelers met een Switch als een Switch 2 kunnen van deze klassiekers genieten. Je hebt alleen wel een Nintendo Switch Online-abonnement nodig.

Ga jij met (één van deze) klassiekers aan de slag?

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.