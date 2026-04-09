Nieuwe update versie 1.0.3 uit voor Pokémon Pokopia

We zijn iets meer dan een maand verder sinds de release van de nieuwe sensatie Pokémon Pokopia. Na de day one patch die al een aantal verbeteringen introduceerde en de , is nu versie 1.0.3 te downloaden. Deze update zat al in de pijplijn omdat met versie 1.0.2 nog niet niet alle bugs waren verholpen. Deze nieuwe update pakt dus wederom een rits aan problemen aan waardoor de speelervaring beter wordt. Hieronder volgt een opsomming van de problemen die na het downloaden van de update verleden tijd zijn. De volledige patch notes zijn hier te lezen op de support pagina van Nintendo.

Problemen die worden verholpen:

In sommige gevallen kunnen Pokémon waarvan de leefomgeving is verdwenen niet worden gevonden. Zelfs niet wanneer je ze zoekt met de zoekfunctie in de Pokédex.

Wanneer je onder bepaalde omstandigheden naar een Droomeiland reist, kom je aan in Paletstad en kun je niet terugkeren naar je oorspronkelijke stad.

Wanneer je tussen steden wisselt of wanneer de in-game datum verandert, blijft het scherm donker, waardoor het moeilijk is om het spel te spelen.

Als je bepaalde acties uitvoert, is het onmogelijk om Pokémon-leefomgevingen te verplaatsen.

Als er op een bepaalde manier wordt gebouwd, worden bouwprojecten pas voltooid wanneer de in-game datum verandert.

In Bleak Beach zorgt het uitvoeren van bepaalde acties ervoor dat je niet verder kwam met het verzoek ‘Power up the charging station!’

In Sparkling Skylands zorgt het uitvoeren van bepaalde acties ervoor dat de Pokémon aan wie je bouwhulp hebt gevraagd, verdwijnen. Daardoor is het moeilijk om de opdracht voor het herbouwen van het enorme gebouw te voltooien.

Op Cloud Islands verdwijnen seizoensgebonden Pokémon uit de stad en van het Wolkeneiland wanneer bepaalde acties worden uitgevoerd.

Bij het aanmaken van een nieuw Cloud Island treedt een fout op en kan het eiland niet worden aangemaakt.

Ben jij al aan de slag gegaan met Pokémon Pokopia?