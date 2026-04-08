[Review] Super Meat Boy 3D – niet alles hoeft 3D te zijn

Sinds 2010 is Super Meat Boy op flink wat apparaten verschenen waaronder de Wii U en Switch. Deze indie platformer stond bekend omdat die zeer uitdagend was om te voltooien. Niet alleen had je geen checkpoints, ook had je exacte timing nodig om de vele gevaren te ontwijken. Ondertussen is Super Meat Boy 3D alweer de derde game, maar weet het de kwaliteit te evenaren?

De basis van Super Meat Boy 3D is gelijk aan de oorspronkelijke game (geen auto-run zoals in Forever). Je vriendin, Bandage Girl, is ontvoerd door Dr. Fetus en jij moet je een weg weten te banen door verschillende levels en werelden om haar terug te krijgen. In ieder level zit er bovendien een collectible verstopt die je toegang geeft tot andere personages.

Beter in 2D

Nu is die gameplay nog steeds goud waard. Ik geniet van games waar precisie nodig is en haal daar dus erg veel plezier uit. De oorspronkelijke game heb ik dan ook zeker helemaal doorgespeeld. Echter, ik kan deze game eigenlijk niet goed aanraden. En dat heeft niet te maken met de grafische kwaliteit of framerate, maar alles met de gameplay. Die werkt gewoonweg niet lekker in 3D.

Doordat de wereld 3D is gemaakt, maar de platforming gameplay in de kern hetzelfde is gebleven gaat er van alles mis qua besturing. Nu is Super Meat Boy 3D nog steeds erg gevoelig en exact in de besturing, maar niet op een fijne manier. En dat komt door het verschrikkelijke perspectief.

Doordat de camera een bepaalde kijkhoek heeft, kun je vaak niet goed inschatten waar je zit en kom je vaak net niet goed uit. Iets wat heel frustrerend is met een game als dit. De game is te exact om problemen te hebben met een perspectief. Net geen goede hoek tegen een muur zorgt bijvoorbeeld ervoor dat je niet er langs rent.

De camera kun je bovendien niet zelf bedienen, maar heeft wel effect wanneer die een andere hoek krijgt midden in je actie, iets wat persoonlijk nogal een vervelende ervaring is. De curve om de besturing en het perspectief goed door te krijgen duurt te lang voor een game die relatief kort is.

De game ziet er verder juist echt uitstekend uit. De levels zijn kleurrijk en divers met een prima soundtrack. Juist daarom is het zo zonde dat de gameplay echt wel nog wat finetuning nodig heeft.

Niet echt slecht, maar zeker minder dan origineel

Hoewel er dus echt wel wat frustratie is qua de gameplay is het totaalplaatje niet verkeerd. Het is geen slechte game, maar gewoonweg een stuk minder dan het origineel. Als de developer hier net wat weet te tweaken kan het echt wel weer een topper van een platformer worden. Al hoop ik eerlijk gezegd dat ze terugkeren naar een 2D-perspectief.