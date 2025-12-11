Drive Crazy onderweg naar de Nintendo Switch

Ontwikkelaar TubezGames en uitgever Amata games hebben vandaag bekend gemaakt dat Drive Crazy naar de Nintendo Switch komt. De game verscheen vandaag op Steam, en heeft meteen een hoog aantal positieve reviews ontvangen. Wanneer we de game op de Switch kunnen verwachten is helaas nog niet bekend, alleen dat dit ergens volgend jaar zal zijn. Voor iedereen die nieuwschierig is geworden naar deze game kun je hieronder alvast de trailer bekijken.

Drive Crazy is een hoge snelheid driving game, welke zich afspeelt in Japan. Jij speelt een simpele ‘Kei Truck’ driver (een soort van pick-ups) die meedoet in de Kei Truck Rally XX wanneer er plotseling wat vreemde dingen gebeuren. De aarde wordt namelijk aangevallen door buitenaardse wezens, en jij zult, al rijdend, de aanvallen van deze wezens en een andere mysterieuze organisatie moeten ontwijken. De game bestaat uit verschillende levels, sommigen waarin je alleen zult racen, terwijl je het in andere tegen enorme bazen moet opnemen. Voor de echte competitieve spelers is er daarnaast een online ranking board, waarin je jouw tijden kunt vergelijken met die van anderen.