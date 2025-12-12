Capcom kondigt Pragmata aan voor Switch 2, krijgt een amiibo

Hoewel de game al een tijd geleden is aangekondigd, zo werden de eerste details al in 2020 onthuld, kreeg Pragmata tijdens gamescom vorig jaar voor het eerst een demo. Er was alleen nog geen releasedatum bekend. Tijdens The Game Awards kreeg de game een gloednieuwe trailer met een releasedatum, maar ook een ander nieuwtje: de game zal op de Switch 2 verschijnen. Deze versie moet gelijktijdig verschijnen met de andere versies en is een sterke toevoeging aan de lineup voor de Switch 2.

In de game zie je Diana en Hugh die proberen te ontsnappen van een ruimtestation. Hoewel Hugh en Diana nog maar net elkaar hebben leren kennen, zullen ze goed samen moeten werken om te kunnen ontsnappen. Hiervoor zijn de krachten van beide personages nodig. Zo is Hugh een mensen die vijanden zal kunnen verslaan. Diana is op een andere manier nuttig. Haar krachten laten je onder andere vijanden en interfaces hacken. Op deze manier kun je deuren openen, maar ook vijanden verzwakken.

Verder zijn er nog wat kleine elementen aangekondigd voor het spel. Niet alleen zal er een amiibo van Diana verschijnen (de werking is nog onbekend), deze is hieronder te zien. Ook zijn er details over verschillende versies. Zo zullen pre-orders een Neo Bushido-outfit voor Hugh en een Neo Kunoichi-outfit voor Diana bevatten. De Deluxe edition heeft nog meer cosmetische outfits voor beide personages, een skin voor een wapen, emotes voor Diana, meer muziek voor in de Shelter en in game library met artwork. Tot slot is er al iets van de soundtrack op streaming diensten verschenen.