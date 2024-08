Duik de virtuele keuken in met Cooking voor de Switch

Vanaf aankomende vrijdag kun je de echte keuken verruilen voor een virtuele, want Cooking komt dan uit op de Switch. RedDeerGames heeft onlangs de releasedatum van 16 augustus aangekondigd. Bekijk hieronder de bijbehorende aankondigingstrailer:

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen: in Cooking sta jij in de keuken van een restaurant in een bruisende binnenstad. Je begint met een basisuitrusting, maar gaandeweg leer je meer skills, speel je nieuwe recepten vrij en kun je de werkplek en het restaurant upgraden. Voor upgrades heb je geld nodig, en dat verdien je natuurlijk door bestellingen met succes te voltooien. Er komt van alles kijken bij het kookproces in Cooking. Niet alleen heb je precies de juiste hoeveelheden van je ingrediënten nodig, je houdt je bijvoorbeeld ook bezig met het maken van sausjes, het nauwkeurig afmeten van kruiden, en af en toe een lekker kopje thee zetten. Wat je ook doet, je streeft natuurlijk naar perfectie.

Cooking biedt tutorials voor zowel beginnende koks als professionele kookmeesters, wat waarschijnlijk goed van pas komt bij het leren van de vele recepten. De game ziet er dan wel eenvoudig uit qua artstyle, er valt genoeg te leren voor je jezelf een pro kunt noemen.

Nieuwsgierig? Cooking is dus vanaf 16 augustus te spelen en zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. De game kost € 11,99. Verwar deze titel overigens niet met Cooking Simulator, een andere kookgame die inmiddels al een tijdje te spelen is en bovendien tot en met morgen met korting verkrijgbaar is.