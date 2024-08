Super Mario Party Jamboree-bundels zijn nu vooraf te bestellen via de My Nintendo Store

Super Mario Party Jamboree-bundels zijn nu vooraf te bestellen via de My...

Over ongeveer twee maanden verschijnt het derde Mario Party-spel op de Nintendo Switch, genaamd Super Mario Party Jamboree. Als je heel erg naar deze game uitkijkt en goodies van deze titel niet links wil laten liggen, dan loont het vooral om door te lezen. Net zoals dat eigenlijk altijd het geval is, krijg je ook bij aankoop van Super Mario Party Jamboree via de My Nintendo Store gratis bonusartikelen. Het gaat ditmaal om een sterrenspeldenset en een 3D-sleutelhanger, die is gebaseerd op een dobbelblok.

Echter is dat niet alles, aangezien er ook nog twee bundels in de voorverkoop zijn gegaan. De eerste bundel, welke voor een bedrag van €67,49 over de toonbank gaat, bevat als extraatje vier onderzetters en twee schaaltjes. Mocht je het niet erg vinden om wat dieper in de buidel te tasten, dan kun je voor 20 euro meer dan het eerste bundel een fleecedeken bij jouw bestelling krijgen. Uiteraard krijg je ook bij die bundel de onderzetterset en de schaaltjes.

Voor welk bundel ga jij of neem je genoegen met de twee gratis bonusartikelen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd.