[Review] Fate/stay night REMASTERED – Magisch spektakel

Toen Fate/stay night voor het eerst verscheen, werd het een groot succes met vele iteraties en andere werken tot gevolg. Nu twintig jaar na dato is er eindelijk een officiële Engelse vertaling uitgekomen als Fate/stay night REMASTERED. Daar hebben fans lang op moeten wachten. Bovendien werd recent ook al onthuld dat het vervolg Fate/hollow ataraxia REMASTERED volgend jaar eindelijk in het Engels zal verschijnen. Voor nu hebben wij het eerste deel gespeeld en kan je in onze review lezen of Fate/stay night REMASTERED de moeite waard is.

Fate/stay night REMASTERED is een visual novel die gebaseerd is op de PlayStation Vita-game Fate/stay night Realta Nua. Het verhaal en de actie beleef je door te lezen en niet door zelf op de knoppen te rammen. Met drie volwaardige routes en talloze zowel slechte als goede eindes is het een uitgebreide game. Op het moment van schrijven ben ik nog lang niet in de buurt van de 100%. Ik verwacht daar toch wel richting de honderd uur voor nodig te hebben. Al met al een lange visual novel.

The Holy Grail War

Het verhaal volgt in elke route iemand anders. Maar wat centraal blijft staan is dat de The Holy Grail War op het punt staat te beginnen. In The Holy Grail War strijden zeven Masters met hun Servants om de Holy Grail. Elke Master is iemand die magie kan gebruiken en zo een ziel van een eeuwenoude held aan zich heeft verbonden. Die ziel vecht dan als Servant aan de zijde van zijn Master. De strijd zal pas over zijn wanneer er nog maar één Master over is. Diegene krijgt dan de Holy Grail en kan één wens laten uitkomen.

Mogelijk herken je bepaalde elementen wel van andere Fate-games. Een aantal zijn er zelfs op de Nintendo Switch uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan Fate/EXTELLA: The Umbral Star of Fate/Samurai REMNANT. Echter, dat zijn vooral actiegames. Nu wil het toeval dat Witch on the Holy Night en Tsukihime -A piece of the blue glass moon- twee visual novels op de Switch zijn. Beide lijken qua naam niet verbonden met Fate/stay night REMASTERED. En ergens is dat ook niet zo, want ze spelen zich niet letterlijk in dezelfde wereld af. Daarentegen spelen ze zich af in het overkoepelende universum waar we te maken hebben met parallelle werelden. Daarom zal je bepaalde elementen herkennen en soms zelfs dezelfde personages tegengekomen. Deze visual novels bevinden zich dus in het Nasuverse. Voor wie niet bekend is met Nasuverse: Nasuverse bevat alle werken die door Nasu Kinoko gemaakt zijn.

Art

Deze visual novel wijkt af van hoe visual novels meestal zijn. Normaal verwacht je een achtergrond met daarvoor een personage en onderaan het scherm een tekstbox. In Fate/stay night REMASTERED heb je een volledig artwork of achtergrond en vol daar overheen wordt de tekst weergegeven. Kijk vooral naar de afbeeldingen in deze review om er een goed beeld van te krijgen. In het begin kan dat best wennen zijn als je dat niet gewend bent.

Het verhaal bevat ontzettend veel actie. Om dat mooi in beeld te brengen wordt er gebruik gemaakt van prachtige art en lichteffecten. Het voelt daardoor een stuk dynamischer aan dan als je slechts simpele achtergronden zou hebben. Wat mij betreft onderscheidt deze game zich op dit vlak duidelijk van andere visual novels. Het is ontzettend geslaagd en weet daardoor je aandacht vast te houden.

Een andere manier die gebruikt wordt om je volledig in de game te zuigen is voice-acting. De gehele game is in het Japans ingesproken. Shirou Emiya daarentegen is op mute gezet en maakt dus geen geluid. Het is dat ik in het menu ging zoeken, omdat ik het gek vond dat hij stil was. Anders was ik er nooit achtergekomen. Ik raad je daarom aan om hem in het menu van mute te halen.

Lokalisatie

Nu er voor het eerst een officiële Engelse vertaling is, is dat duidelijk iets waar ik naar uitkeek. Gelukkig blijkt de Engelse vertaling goed geslaagd te zijn. Heel soms kwam ik wel wat tegen, maar wat mij betreft niets noemenswaardigs. Bovendien heeft het verhaal een heerlijk tempo waardoor je nooit het idee hebt dat het saai wordt. Er gebeurt namelijk constant wel wat. Van gevechten tot interessante gesprekken. Het enige wat deze versie niet heeft zijn h-scènes. Deze zaten wel in het origineel, maar waren er bij de PS Vita-versie al vervangen. En ja, op die versie is deze game zoals eerdere gezegd gebaseerd.

Omdat deze game vele eindes kent, haast te veel, had ik verwacht een walkthrough nodig te hebben. Tijdens het spelen vond ik in het menu al snel een flowchart, wat ideaal is om bij te houden welke paden je al hebt bewandeld. Later toen ik net mijn eerste slechte einde tegenkwam ontdekte ik nog wat aangenaams: Tiger Dojo. In de Tiger Dojo kan je na een slecht einde advies krijgen hoe je dat einde kan vermijden. Dat is natuurlijk ontzettend fijn om zo op een laagdrempelige manier zelf door Fate/stay night REMASTERED heen te komen.