Dunjungle slingert naar Nintendo Switch

Astrolabe Games brengt samen met Patapez Interactive hun game Dunjungle naar Nintendo Switch. Na een pc-release in oktober 2024 moet de game eind dit jaar ook op de hybride consoles van Nintendo verschijnen. Op 11 december, om precies te zijn. De game zal zowel digitaal als fysiek uitkomen.

In Dunjungle speel je als een aap die zijn jungle wil beschermen. Het is een 2D-roguelite, dus de jungle om je heen verandert voortdurend. Niet alleen speel je door het oerwoud, je komt ook door tempels en crypten. Onderweg kom je allerlei wezens tegen. Sommige moet je vanzelfsprekend een kopje kleiner maken, maar niet iedereen is vijandig. Er zijn er ook die jouw hulp nodig hebben! Checkpoints zijn er niet, maar doodgaan is niet erg. Elke keer leer je meer over de jungle en krijg je nieuwe wapens of spreuken waarmee je je volgende run kunt tackelen. Een typisch gevalletje ‘easy to learn, hard to master’!