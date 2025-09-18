Twee Game Boy Advance games vinden hun weg naar Nintendo Classics

Wanneer je Nintendo Switch Online + Expansion Pass hebt komen er weer twee nieuwe classic games jouw kant op. Aan het einde van de maand, op 25 september, verschijnen namelijk Mr. Digger 2 en Klonoa: Empire of Dreams. Mr. Driller 2 verscheen oorspronkelijk in 2004 in Europa, drie jaar na de Game Boy Advance release in Japan (de arcade-versie was nog eerder). Klonoa: Empire of Dreams verscheen al wat eerder in 2002.

Zodra de games zijn toegevoegd is het totaal aantal games op de Nintendo Classics: Game Boy Advance beland op 30 verschillende games. Totaal zijn er dan 368 games via Nintendo Switch Online te spelen. Met nog meer onderweg zoals de toevoeging van Virtual Boy. Mocht je nog geen abonnement hebben, dan kun je hier Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement aanschaffen.

