Strange Antiquities is nu te spelen op de Nintendo Switch

In augustus kwam het nieuws naar buiten dat Bad Viking en Iceberg Interactive Strange Antiquities naar Nintendo’s eerste hybride console zouden brengen. Inmiddels is de dag van release aangebroken en dat betekent dat het spel vanaf nu speelbaar is op de Switch. Om dat te vieren is er natuurlijk een releasetrailer online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Deze game gaat voor een bedrag van €17,99 over de digitale toonbank, al krijg je alleen vandaag nog 10% korting op jouw aankoop.

In het puzzelspel Strange Antiquities word je de beheerder van een winkel in het pittoreske en sombere Undermere. In deze stad spelen echter vele duistere gebeurtenissen en raadsels af. Daarom zal het je ook vast niet verbazen dat jouw handeltje volstaat met diverse eigenaardige voorwerpen. Deze objecten zul jij als speler moeten identificeren en vervolgens weer verkopen aan klanten die problemen hebben. En oh ja, had ik al verteld dat je in deze titel een kat kan aaien?