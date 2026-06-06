Duskfade komt naar Nintendo Switch 2

3D-platformers zijn bezig aan een nieuwe opmars. Duskfade is er daar een van. Deze game werd onlangs aangekondigd door Fireshine Games en Weird Beluga en zal onder andere op Nintendo Switch 2 verschijnen. Er is zelfs al een releasedatum onthuld: 13 augustus 2026.

In Duskfade speel je als Zirian, die vergezeld door Cuckoo zijn zus moet redden uit een mysterieuze Klokkentoren. Daarvoor moet hij een corrupte wereld trotseren om de geheimen van de oude Klokkenmeesters leren. Elke vijand die je tegenkomt, staat voor een emotionele strijd die je moet overwinnen. In de trailer zien we uiteenlopende levels, maar stuk voor stuk levels die echt van het scherm spatten. Denk aan prachtige bossen, een uitgestrekte woestijn of onderwaterlevels, net zoals we dat uit de games van vroeger kennen. De game roept dat gevoel van die klassieke PS2-platformers op, maar neemt dat vervolgens mee naar 2026 met een moderne look.