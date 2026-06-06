Stellar Blade-vervolg Blood Rain aangekondigd

Een van de grote aankondigingen bij Summer Games Fest 2026 was het vervolg op Stellar Blade. Shift Up liet tijdens het evenement weten dat de tweede game Stellar Blade: Blood Rain zal heten. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

De aankondiging van Blood Rain komt twee jaar na de release van de eerste Stellar Blade, een game die destijds goed werd ontvangen. In de onderstaande trailer kunnen we alvast een stukje gameplay zien van de nieuwe game. Er is nog niet onthuld voor welke platforms dit vervolg wordt uitgebracht. Wel weten we dat Shift Up de game zelf gaat uitbrengen, in tegenstelling tot de eerste game. Sony bracht die destijds uit, waardoor het een tijdje duurde voordat de game ook op pc verscheen. Wellicht zit er voor deze tweede game ook een Nintendo Switch 2-release in de pijplijn. Als dat zo is, lees je dat natuurlijk hier.