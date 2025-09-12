Dynasty Warriors: Origins komt volgend jaar naar Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag kwam ook Dynasty Warriors: Origins voorbij. De game komt namelijk naar de Nintendo Switch 2! Er is zelfs al een releasedatum bekendgemaakt: 22 januari 2026. Nog een paar maandjes geduld. Tevens werd er onthuld dat er een betaalde DLC aankomt, die een nieuw stuk verhaal toevoegt door je nieuwe keuzes te laten maken.
Kruip in de huid van een naamloze held die ten strijde trekt in the Three Kingdoms, waar elke keuze op het slagveld ertoe doet. Wie bekend is met de Dynasty Warriors-reeks, weet grotendeels wel wat te verwachten. Volgend jaar beleef je de game (opnieuw) met de verbeterde kracht die Nintendo’s nieuwe console biedt. De trailer smaakt in ieder geval naar meer!