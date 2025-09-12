PowerWash Simulator 2 komt binnenkort naar Switch 2

Het was lange tijd nog onduidelijk of PowerWash Simulator 2 naar Nintendo Switch 2 zou komen. De verwachting was van wel, maar een officiële aankondiging bleef uit. Vandaag kwam tijdens de Nintendo Direct dan het verlossende woord van FuturLab: een Switch 2-release is nu bevestigd. Sterker nog, de game verschijnt dit najaar al. Het is alleen nog even wachten op een exacte releasedatum.

In de onderstaande trailer kun je zien wat voor rustgevend schoonmaakplezier je binnenkort staat te wachten. Voor die tijd nog even zorgen dat je helemaal uitgespoten bent in het eerste deel, met de berg aan DLC die erbij hoort.