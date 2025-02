EA denkt dat EA Sports FC en Madden veel kunnen bereiken op Switch 2

EA staat bekend om de aanzienlijke ondersteuning voor Nintendo-platformen. Natuurlijk, over de kwaliteit van sommige games viel in het verleden nog wel eens wat te klagen (FIFA en de Legacy varianten) maar over het algemeen zijn er behoorlijk wat EA-titels aanwezig op een Nintendo-platform. Dat lijkt ook met de Switch 2 goed te gaan komen.

CEO Andrew Wilson liet weten dat EA-games het vaak erg goed doen op Nintendo-consoles en dat met name EA Sports FC en Madden ‘echt energie kunnen vinden’ op de nieuwe console van Nintendo. EA ziet de komst van een nieuwe console dan ook als een mogelijkheid om weer nieuwe spelers aan te trekken. Hoewel dit dus geen echte bevestiging is, lijkt het dat EA de console wil gaan ondersteunen. Zeker Madden is opvallend, aangezien die nog niet eerder op een Nintendo-console is verschenen.

Ook benoemd Wilson nog dat er een grote kans ligt met games als de Sims en My Sims. De My Sims Cozy Bundle heeft namelijk flink boven verwachting gepresteerd en 50% van de spelers waren nieuw voor EA.

