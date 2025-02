Prijs Nintendo Switch 2 afhankelijk van diverse factoren, waaronder ‘betaalbaarheid’

Het regent momenteel geruchten rond de Nintendo Switch 2. Want alhoewel de console inmiddels officieel onthuld is zijn er nog steeds een heleboel dingen onduidelijk. Wat is de kracht van de nieuwe console? Welke games komen er naar toe? Zit er nou een muis in of niet? Maar misschien nog wel het belangrijkste: hoeveel mag het gaan kosten?

Hoewel we voor een concreet antwoord zullen moeten wachten tot 2 april heeft Nintendo wel laten weten dat de prijs van diverse factoren afhankelijk is, waaronder de betaalbaarheid voor de gemiddelde consument. Na het bekend maken van de kwartaalcijfers van Nintendo was er een Q&A ronde, waarbij Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa werd gevraagd naar de prijs van de hardware. Of eigenlijk, hij werd gevraagd naar zijn gedachten over de prijs in verband met de veranderende economische factoren. Hierbij werden vooral de inflatie en wisselkoers genoemd.

Furukawa antwoorde hierop de Nintendo inderdaad de huidige economische situatie in het achterhoofd moet houden, vooral omdat deze zo veranderd is ten opzichte van 2017, toen de Switch 1 uitkwam. Daarnaast moeten ze echter ook de betaalbaarheid in het achterhoofd houden die consumenten van Nintendo-producten verwachten. Zijn volledige woorden waren als volgt:

“We are aware that inflation is currently rising and that the exchange rate environment has changed significantly since the launch of the Nintendo Switch in 2017. We also need to consider the affordable prices that customers expect from Nintendo products. When considering the price of our products, we believe that it is necessary to consider these factors from multiple angles. At this time, we cannot announce the specific price of the Nintendo Switch 2, but we are considering it taking into account various points.”

Verder liet Furukawa weten dat de prijs van de Switch 1 zal voorlopig hetzelfde blijven. Er staan dus nog geen prijsverlagingen op de planning. Ook liet hij wederom weten dat er plannen zijn om scalpers tegen te gaan. Meer daarover lees je hier.