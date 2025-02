Developer Zelda: A Link to the Past wilde niet aan de game werken

The Legend of Zelda: A Link to the Past is een game die nogal een indruk heeft achtergelaten bij veel mensen. Legendarische designer Takaya Imamura heeft ook zo’n indruk, maar helaas niet degene die hij graag had gehad. Takaya Imamura werkte tussen 1989 en 2021 bij Nintendo. In die tijd ontwikkelde hij iconische personages zoals die van F-Zero, evenals de meeste ondersteunende personages in de Star Fox-games. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat hij halverwege de ontwikkeling van The Legend of Zelda: A Link to the Past gebeld werd om mee te werken. Hij zou wat eindbazen moeten maken.

Tijdens een interview met EDGE reflecteert hij op zijn tijd bij het project. Het bleek dat hij niet alleen eindbazen moest maken, maar ook een grote rol kreeg in het testen van de game. Dat vond hij erg spijtig, aangezien hij het liefst de game als een speler had ervaren. Dat niet alleen, maar de QA fase was erg moeilijk, waarbij hij vaak dezelfde handeling meerdere keren moest doen. Hij heeft hierover het volgende te zeggen:

“To tell the truth, when I was asked to help out on the Zelda team, I wasn’t too pleased about it. I didn’t really want to, and the reason was because I wanted to enjoy the game when it was finished, as a player. I can remember that feeling even now. I also remember that the debugging, the QA, was really tough, having to do the same thing over and over again. I still really don’t want to play that game – the testing was that difficult. Even now, if I just jump into the game for a minute or so, the feeling comes back. It’s like PTSD or something.”

Na zijn werk aan The Legend of Zelda: A Link to the Past werkte hij ook mee aan Zelda: Majora’s Mask. Ook hier was hij niet blij mee. Wederom had hij gehoopt de game als een speler te ervaren, in plaats van er zelf aan mee te werken. Uiteindelijk verliet Imamura Nintendo in 2021. Afgelopen Gamescom konden wij hem tijdens een interview nog wat vragen stellen over die tijd. Dit interview kun je hier bekijken.