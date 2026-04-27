Star Wars-DLC PowerWash Simulator 2 verschijnt aankomende zomer op de Nintendo Switch 2

PowerWash Simulator 2-fans wachten op dit moment nog op de Adventure Time-DLC op 29 april moet verschijnen op de Nintendo Switch 2. Toch weerhoudt dat ontwikkelaar FuturLab toch niet om nu alvast nieuwe downloadbare content aan te kondigen: de Star Wars-DLC. De DLC zal ergens deze zomer verschijnen op alle grote spelcomputers en PC. Een exacte datum is nog niet genoemd, al weten we al wel de prijs van €9,99.

De PowerWash Simulator 2-DLC in het teken van Star Wars speelt uiteraard af in de ruimte. Daar krijg jij de taak om als droid P0-W2 samen met jouw vertrouwde hogedrukspuit zes iconische locaties schoon te maken uit het Star Wars-universum. Denk bijvoorbeeld aan de besneeuwde planeet Hoth en de afgelegen planeet Tatooine. Sta jij er al klaar voor om één van de X-Wings te soppen?

