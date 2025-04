Madden NFL 26 komt naar de Switch 2

Tijdens de Nintendo Switch 2 presentatie is het al kort even benoemd: de nieuwe Madden NFL game zou naar de Switch 2 komen. Op dat moment was er nog niet meer informatie beschikbaar dan dat, maar daar heeft EA verandering in gebracht. Eerder deze week werd Madden NFL 26 officieel aangekondigd, met een releasedatum, ook voor de Nintendo Switch 2. Die trailer kun je hieronder bekijken. De game komt op 14 augustus naar de Switch 2.

Hoewel Maden niet iedereens favoriete game is, is het toch nogal een dingetje dat de game weer naar een Nintendo Console komt. De Madden serie is namelijk al een tijd niet meer beschikbaar op een Nintendo console. De laatste was Madden NFL 13 voor de Wii U, en dat is alweer 13 jaar geleden! Madden NFL is daarnaast altijd één van de best verkopende games in Amerika.

Verder weten we van Madden NFL 26 dat het een slimmere kunstmatige intelligentie krijgt , realistischere bewegingen en dynamisch weer dat invloed heeft op de wedstrijden. Ook de franchise-modus is uitgebreid met meer managementopties en meer interactie tussen spelers. Nieuwe online modi geven je de kans om tegen spelers van over de hele wereld te spelen. EA Sports FC, de opvolger van FIFA, biedt een verbeterde voetbalervaring. Nieuwe animaties en betere balbewegingen maken de wedstrijden vloeiender en realistischer. De carrière modus is uitgebreider, en zowel Volta als Ultimate Team krijgen extra content. De online multiplayer is ook verbeterd, zodat je sneller en stabieler kunt spelen.