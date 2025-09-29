My Nintendo Store krijgt Kirby Air Riders bundels en gratis bonusartikel

De My Nintendo Store heeft weer nieuwe producten toegevoegd aan hun pre-order opties. Zo kun je verschillende bundels voor € 14,- extra aanschaffen en hebben ze een gratis bonusartikel toegevoegd. Iedere bestelling, ook voor de gewone game, krijgt nu een herbruikbare beker voor onder andere koffie. Mocht je de game al besteld hebben dan krijg je de bonus ook. Hij zal mogelijk niet in je bestelling verschijnen, maar je moet het product wel krijgen.

De bundels voor deze game zijn redelijk simpel met drie opties per manier van de game kopen (download/fysiek). Je krijgt namelijk voor die € 14,- een knuffel van één van de drie designs. Kirby met een Ultrazwaard, Kirby met een Warpster of een Slapende Kirby. Nu bestellen kan extra leuk zijn als je nog Platinum punten hebt. Er zijn wat gratis rewards toegevoegd. Zoals een pin van Banandium Gems van Donkey Kong Bananza. Of twee magnetensets van Mario Kart World. Deze kun je hier vinden.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.