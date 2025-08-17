[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 34

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Shantae Advance: Risky Revolution

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99– 19 augustus

Shantae Advance: Risky Revolution is een side-scrolling actie-platformgame die alle bekende elementen van de Shantae-games bevat. Met een artstijl die zo uit het Game Boy Advance-tijdperk komt is Shantae Advance een waar vervolg zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Met genoeg bazen om te bevechten, transformaties en labyrinten om te verkennen. Baan je al buikdansend een weg door de game of verplaats je tussen twee lagen door middel van speciale deuren. Aan deze moderne versie is trouwens een versusstand toegevoegd waardoor vier spelers het tegen elkaar kunnen opnemen in de Battle Mode.

Discounty

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 21 augustus

Discounty is een managment sim RPG waarin jij de droom hebt een eigen supermarkt te runnen. Dit wil je doen in het havenstadje Blomkest, want het gaat niet zo goed met de winkel die daar zit. het is aan jou om hier een positieve draai aan te geven, het is tenslotte de enige supermarkt in de omgeving! Beleef alles wat er bij het traditionele supermarkt werk hoort, van vakken vullen, klanten helpen, deals sluiten met lokale leveranciers, en je plek innemen in de hechte gemeenschap van Blomkest. Maak vrienden – of vijanden – en ontdek de geheimen die schuilgaan op deze ogenschijnlijk gezellige plek. En ondertussen breid je je bedrijf natuurlijk steeds meer uit, waar niet iedereen even blij mee zal zijn. Ga je voor maximale winst, of zoek je een manier waar iedereen in Blomkest van meeprofiteert?

In een notendop: overdag run je de winkel, die je helemaal naar wens inricht. Na sluitingstijd verken je de stad en onderhoud je de banden die je met de lokale inwoners smeedt. Je wilt natuurlijk dat ze trouwe klanten worden. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, want de Blomkesten zijn niet zo dol op nieuwkomers. Ga dus zorgvuldig te werk.

Herdling

Prijs in de Nintendo eShop: €23,79– 21 augustus

Herdling is de nieuwste game van Okomotive, die bekend is van de FAR-games. In deze game ga je op expeditie met een kudde beesten. Deze moet je in toom zien te houden en met ze mee bewegen tijdens een lange reis door een verloren wereld. Tijdens je reis kom je vele obstakels, puzzels en bedreigingen tegen. Het is aan jou alles te overwinnen en je reis voort te zetten. Beleef een groots en emotioneel verhaal over vertrouwen, vriendschap en de drang om te overleven, zonder dat er maar één woord gerept wordt. De game bevat namelijk geen gesproken woorden.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 augustus

18 augustus – City of Springs

19 augustus – Shantae Advance: Risky Revolution – Deluxe Edition

19 augustus – Get to work simulator

20 augustus – The Cursed Frog

20 augustus – Core.sys

21 augustus – Peachy Derby

21 augustus – HeistGeist

21 augustus – Grit & Valor – 1949

21 augustus – 88 Antartica Remaster

21 augustus – Quisisana

21 augustus – Dragon Detective: A Friend from the Shadows

21 augustus – Knightica

21 augustus – Heart of Ice

21 augustus – Tiny Racing

21 augustus – EGGCONSOLE ‘Diable de Laplace’ PC-8801mkIISR

21 augustus – Burger Shot

21 augustus – Korean Drone Flying Tour Byeongpung Bawi

21 augustus – Boned again Survivors

21 augustus – Picture the Difference 2

22 augustus – Around the World Puzzle

22 augustus – Pixel Cafe – Full Edition

22 augustus – The Long Desert Drive

22 augustus – SF3RA

23 augustus – Lost in Loss

