Resident Evil Requiem krijgt Switch 2 Pro Controller en amiibo

Vorige maand kondigde Capcom na verschillende geruchten al aan dat ze de Switch 2 gingen ondersteunen met moderne Resident Evil spellen. In een Nintendo Direct werd dit bevestigd en dat meteen met drie games. Niet alleen komen Biohazard en Village naar het systeem, ook de nieuwe nog uit te komen Requiem, het negende deel, komt eraan. Alledrie de games verschijnen op 27 februari op het apparaat, dezelfde dag dat Requiem verschijnt op andere systemen.

In een gloednieuwe video die draait om de game en verschillende aspecten rondom de launch heeft Capcom echter nog wat nieuwigheden onthuld. Zo komt er op 27 februari een speciale Switch 2 Pro Controller. Daarnaast krijgt de game ook een speciale amiibo van het hoofdpersonage, Grace. Deze is nog niet getoond, maar verschijnt ook pas in de zomer. In onderstaande video wordt de controller getoond.