Pokémon verduidelijkt releaseperiode van Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends Z-A

Tijdens de Nintendo Direct in september kondigde Pokémon aan dat er een DLC uitgebracht zou worden voor Pokémon Legends Z-A. De DLC werd aangekondigd zonder duidelijke releasedatum. Zowel het persbericht als de website van Pokémon noemde geen datum, alleen een vage Coming Soon.

Zo was ik ook lang in de veronderstelling dat er alleen iets bekend was over early 2026. Nu blijkt dat sommige pagina’s van Nintendo al noemden dat de DLC voor 28 februari moet verschijnen. Iets wat ook in een marketing mail is bevestigd vandaag. De dag is op zich niet heel gek. Niet alleen is dat de laatste dag van het financiële jaar van The Pokémon Company, de dag ervoor is het namelijk Pokémon Day en gaan ze zich waarschijnlijk volledig focussen op de 30ste verjaardag van Pokémon.

De DLC brengt een gloednieuw stuk verhaal naar de game met de Mythische Pokémon Hoopa in de hoofdrol. Veel weten we nog niet, maar er zullen weer redelijk wat nieuwe Mega Evolutions verschijnen. Zo zijn Mega Raichu X en Mega Raichu Y al onthuld in de teaser.