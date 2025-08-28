Eerste beelden Borderlands 4 op de Nintendo Switch 2

We weten al een tijdje dat Borderlands 4 naar de Nintendo Switch 2 komt. De game werd in april van dit jaar aangekondigd, en daarna was het al snel duidelijk dat de looter shooter naar alle platformen zou komen, inclusief de Nintendo Switch 2. En ook de releasedatum is inmiddels geen geheim meer. Vanaf 3 oktober kan iedereen helemaal losgaan met deze explosieve titel, die onder andere ook cross-play belooft, zodat je ook met vrienden kunt spelen die geen Switch 2 voorhanden hebben. We hebben dus al een heleboel informatie over de game. Voor iedereen die Nintendo’s nieuwe console wil gebruiken om deze game te spelen rest er dan ook nog maar één vraag: Hoe draait het?

Gelukkig hebben we nu ook daar een antwoord op. Nouja, soort van. Tijdens een Fan Expo in Canada was Borderlands 4 namelijk te spelen op de Nintendo Switch 2, en youtubekanaal MDEE14 is zo aardig geweest daar een video van te maken. Wel gaat het hier niet om een direct-feed, maar om een video van iemand die speelt. De game was tevens alleen in docked-mode te spelen. We weten dus nog niet hoe de game het doet in Handheld. Geïnteresseerden kunnen in ieder geval hieronder de video bekijken.

Waar gaat Borderlands 4 over?

Borderlands 4 neemt spelers mee naar een nieuw, onbekend sterrenstelsel vol vijanden, buit en explosieve actie. Dit keer kunnen spelers kiezen uit vier gloednieuwe Vault Hunters, elk met unieke vaardigheden en diepgaande skill trees om hun speelstijl aan te passen. De game introduceert een uitgebreid wapenmodificatiesysteem, waarmee spelers hun wapens kunnen upgraden en aanpassen voor ultieme chaos. Naast de kenmerkende humor en cel-shaded graphics, brengt Borderlands 4 een volledig vernieuwde co-opmodus, waarin spelers naadloos kunnen samenwerken, zowel online als lokaal. De wereld reageert dynamischer dan ooit op de acties van de speler, met destructieve omgevingen en missies die zich aanpassen op basis van keuzes en speelstijl.