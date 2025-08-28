[Preview] Simon the Sorcerer Origins – een nieuw leven voor Simon

Een klassieke franchise wordt na meer dan 15 jaar nieuw leven in geblazen. Na de laatste game in de franchise Simon the Sorcerer en een gefaalde Kickstarter leek het over. Tot Origins in 2022 werd aangekondigd. De game moet op 28 oktober verschijnen en wij konden er alvast mee aan de slag gaan op gamescom.

Een prequel of niet

Simon the Sorcerer Origins moet een prequel zijn van het originele deel, een spel welke ik om eerlijk te zijn nooit heb gespeeld of gezien. De game begint met Simon in een nieuw huis waar hij totaal niet gelukkig is. Al zijn opmerkingen laten het blijken dat hij zich hier niet thuis voelt. In het huis krijg je een beetje de mechanics te leren. Zoals het te selecteren van waar je interactie mee wilt hebben, het combineren van items en meer. Echter, al snel kom je per ongelijk in een magische wereld.

Hier ontmoet je een oude tovenaar en Simon herkent hem. Dus toch niet echt een prequel? Na wat gepraat moet je infiltreren in de magische academie om meer te weten te komen over verloren magische boeken. Natuurlijk wordt dat je niet makkelijk gemaakt en moet je door middel van point-and-click op onderzoek uit in een nabijgelegen stad. Door verschillende puzzels op te lossen krijg je uiteindelijk wat je nodig hebt.

De gameplay is daardoor niet heel spannend voor zover ik het heb gezien. Maar met deze game gaat het daar ook niet heel erg om. De game weet door goede voice actors en diverse personages een leuk en diepgaand verhaal neer te zetten. Waar ik zelf het meeste fan van ben na mijn tijd met de game: de heerlijke sarcasme en botheid van personages. Het is precies mijn type humor, maar mogelijk ligt de game je dus minder als je niet van sarcasme houdt.

Voorlopige conclusie

Simon the Sorcerer Origins heeft een goede artstyle en heerlijk droge humor. Hoewel de animaties in mijn ogen af en toe wat raar eruit zien. De stemmen en verhaallijn zijn echter goed opgebouwd en de game speelt na wat gewenning prettig met een controller. Ik heb zeker niet de gehele game kunnen spelen, maar als ik de developer mag geloven moet er in elk geval genoeg te ontdekken zijn in het spel.

De gameplay mechanics zijn simpel en daardoor is er niet heel veel te vertellen over de game behalve het verhaal, maar wanneer je van sarcasme houdt, puzzelen en mysteries oplossen zit je met deze game waarschijnlijk goed.