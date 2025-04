My Nintendo Store heeft de GameCube controller vrijgegeven om te bestellen

Heb jij een lopend Nintendo Switch Online-abonnement? Dan kun je vanaf nu in de My Nintendo Store een GameCube controller bestellen voor de Switch 2. Deze nieuwe versie van de bekende en populaire controller zal op lancering verkrijgbaar zijn en was in eerste instantie alleen op uitnodiging verkrijgbaar. Nu is die voor iedereen te bestellen, de console en SD-kaarten zijn wel nog op uitnodiging. Je kunt de GameCube controller hier bestellen. Let wel op voor de volgende dingen:

De controller werkt alleen op de Switch 2 en heeft officieel geen ondersteuning voor games buiten de NSO GameCube applicatie die ook op 5 juni verschijnt. Dit aangezien niet alle games een werkende knoppenlay-out heeft. Dit was ook eerder met andere controllers van NSO al het geval.

Daarnaast kun je er op het moment maar twee bestellen en is de controller met € 69,99 ook redelijk aan de prijs. Wel heeft die extra knoppen gekregen voor ZL, Gamechat en natuurlijk capture.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.