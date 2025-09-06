Eerste beelden NBA 2K26 op de Nintendo Switch 2

Gisteren verscheen NBA 2K26 op de Nintendo Switch 2. Het kan zijn dat je de game misschien al aan het spelen bent, maar het kan ook zijn dat je nog even wacht om te kijken hoe de game draait op de Switch 2. Voor die tweede groep mensen hebben we goed nieuws, want nu de release is geweest hebben we eindelijk de eerste gameplaybeelden te pakken. Youtubekanaal SwitchHandz heeft namelijk twee video’s online gezet, waarin je zowel de docked als handheld versie van de game kunt bekijken.

NBA 2K26 is de eerste basketbal game op de nieuwe console van 2K en Visual Concepts. Eerder is al aangegeven dat de Switch 2 versie dezelfde versie krijgt als andere ‘Gen 9’ consoles, waarmee men de PS5 en Xbox serie bedoelden. Het heeft dus dezelfde toeters en bellen, al zijn er waarschijnlijk wel een paar dingen veranderd. Zo valt het in de video meteen op dat de gameplay gelimiteerd is aan 30FPS. En ook lijkt het erop dat de physics van een aantal dingen zijn teruggeschroefd, waaronder de kleding. Dit is echter lastig te zeggen, daarvoor zullen we moeten wachten op een technische analyse video. Benieuwd naar de beelden? Je kunt ze hieronder bekijken.

Wat is NBA 2K26?

NBA 2K26 is een realistische basketball game met verhaallijnen geïnspireerd door de echte NBA. Of je nu kiest om te spelen als één van de grootste NBA en WNBA sterren op het veld in PLAY NOW, je management skills test in MyNBA (New Gen) of MyGM en MyLEAGUE (Current Gen), een dreamteam samenstelt in MyTEAM of je legacy creëert in MyCAREER, NBA 2K biedt authentieke, vooruitstrevende gameplay als jij je een weg dribbelt, schiet en beukt door de competitie. NBA 2K daagt je uit om op het hoogste niveau te spelen, waarbij je volledig wordt meegesleept in de realistische look en feel.