Launch trailer Everybody’s Golf Hot Shots

Everybody’s Golf Hot Shots kwam gisteren naar de Nintendo Switch. Het is de terugkeer van de iconische golf serie, welke tot nu toe alleen door Sony uitgegeven werd. Met dit nieuwe deel kunnen we ook op de Switch een balletje slaan, en om dit te vieren heeft Bandai Namco een launch trailer online gezet. Hierin worden de belangrijkste delen van de game nog even in het zonnetje gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Everybody’s Golf Hot Shots kunnen spelers opnieuw de golfbaan betreden met een diverse cast van unieke personages, elk met hun eigen speelstijl. De game combineert realistische golfmechanics met arcade-actie, waardoor zowel beginners als ervaren spelers zich kunnen uitleven. Daarnaast bevat het nieuwe toernooien, evenals een uitgebreide multiplayer-modus waarin je het wereldwijd kunt opnemen tegen andere spelers. Naast het perfectioneren van je slagen en het kiezen van de juiste clubs, kunnen spelers hun personages nu verder aanpassen met verschillende outfits en accessoires. Het dynamische weersysteem en de gevarieerde banen zorgen voor extra uitdaging en afwisseling tijdens elke wedstrijd. De game is nu beschikbaar in de Nintendo eShop.