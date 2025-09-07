[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 37

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Call of the Sea

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 9 september

Call of the Sea is een puzzelgame met Lovecraft-thema. Jij speelt als Norah, een dame uit 1934 die de oceaan oversteekt op zoek naar haar vermiste echtgenoot. Haar reis leidt haar naar een prachtig, verlaten eiland, met de restanten van een verloren beschaving. Hier ga je op onderzoek uit. Aangezien de game een Lovecraft-thema heb zul je hier al snel de meest vreemde geheimen tegenkomen, waaronder de bezittingen van eerdere reizigers. Wat is hier gebeurd? Waar is ze naar op zoek en wat is er precies gebeurd met haar man?

Baki Hanma Blood Arena

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 11 september

Baki Hanma Blood Arena is geïnspireerd door de Baki-anime op Netflix, die op zijn beurt is gebaseerd op de populaire Baki-manga. De serie gaat over de gelijknamige Baki, een topvechtsporter die traint zodat hij ooit zijn vader kan verslaan. Uiteraard betekent dit niet dat Baki vijf keer per week in de sportschool staat, dit moet natuurlijk wel iets dramatischer. Zo vecht hij in het eerste seizoen van de anime bijvoorbeeld tegen vijf levensgevaarlijke criminelen die uit de gevangenis zijn ontsnapt om hem op te zoeken.

De game heeft een speelstijl die geïnspireerd lijkt door games als Punch-out!. Je zult het moeten opnemen tegen twaalf verschillende tegenstanders, die allemaal hun eigen vechtstijl hebben. Om deze te verslaan zul je niet alleen goed moeten observeren, maar ook je eigen tactieken moeten aanpassen. Dus kijk goed, kies de juiste timing en versla de meest wrede tegenstanders in deze 2D actiegame.

Gloomy Eyes

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 12 september

Gloomy Eyes is een puzzelgame die zich afspeelt in een wereld waarin de zon de shenenigans van de mensen zat is, en besluit niet meer op te komen. De aanhoudende duisternis zorgt ervoor dat de doden uit hun graven zijn opgestaan en de mensen proberen ze buiten te houden. Te-midden hiervan volg je het verhaal van Nena en Gloomy. Nena is een normaal mensenkind terwijl Gloomy het eerste zombiekind was. Samen gaan ze op avontuur om de zon terug te vinden in een wereld die verdeeld is door angst, spanningen en vijandigheid. Je zult de unieke vaardigheden van zowel Gloomy als Nena moeten gebruiken om de vele uitdagingen die je tegenkomt op te lossen.

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 september

9 september – Bubsy in: The Purrfect Collection

9 september – Truck Simulator 25: Euro Driver

10 september – Garfield Kart 2: All You Can Drift

10 september – Hellcard

10 september – Hot Stakes Casino: American Roulette

10 september – Tiny Witch

10 september – Little Helper Cafe

11 september – House Flipper: Farm Bundle [Bundel]

11 september – House Flipper: Everybody Loves Animals [Bundle]

11 september – House Flipper: Complete Bundle

11 september – EGGCONSOLE ‘Crimson II’ PC-8801mkIISR

11 september – Aery: Viking Saga

11 september – The Edge of Allegoria

11 september – Weapon User

11 september – Make it! Pancakes

11 september – Korean Drone Flying Tour: Nakhwaam

11 september – Brain Training! Perfect Memory

11 september – 9 Lives to Defend

11 september – Cross Pix 2

11 september – Colorizing Cozy Days

12 september – Bratz Rhythm & Style

12 september – Bratz Rhythm & Style – Deluxe Edition

12 september – Nether World

12 september – Inspector Waffles: Early Days

12 september – Monstrous Lovers

12 september – Dead Charge

12 september – Pizza Maker + House Painting [Bundle]

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.