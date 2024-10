Eerste details Nintendo Switch Online Playtest nu al gelekt

Deze week begint de geheimzinnige Nintendo Switch Online Playtest. Voor deze playtest kunnen 10.000 gamers met accounts uit verschillende landen aan de slag met een gloednieuwe feature van Nintendo Switch Online. Er waren geruchten dat het mogelijk zou gaan om GameCube-spellen, maar dankzij een leaker weten we nu dat het iets heel anders is. Een gebruiker op X heeft namelijk wat afbeeldingen gedeeld. Hoewel de playtest nog niet van start is, kon hij wel al wat informatie zien. De afbeeldingen zijn ondertussen offline gehaald door Nintendo.

Wij hebben ze echter gezien. Hoewel we de afbeeldingen zelf niet delen, willen we wel de informatie benoemen. Om te beginnen is het een gloednieuwe game, dus geen retro onderdeel of een uitbreiding van bestaande features. Nee, deze game laat spelers een enorme planeet ontwikkelen door het gebruik van creativiteit en resources. Terwijl je dat doet, ontdek je nieuwe landen, vijanden en resources. Wat dus betekent dat er waarschijnlijk iets van gevechten voorbij komen. Spelers moeten dit proces per Planetary Block. Om hierbij te helpen kun je beacons plaatsen. Dit onderdeel moet het land veiliger maken om beter je werk te kunnen verrichten.

Het laatste onderdeel wat genoemd is, is een social hub waar spelers met elkaar kunnen samenkomen, maar je als speler ook je personage kunt verbeteren.

Het verklaart in ieder geval de eerder bekend gemaakte vereisten. Zo werd er 2.2 GB aan ruimte benodigd en een online verbinding. Later deze week gaat de test echt van start, mogelijk dat we dan meer te zien/horen krijgen van deelnemers. Ook al werd ze gevraagd niets te delen, is dat duidelijk niet gelukt.