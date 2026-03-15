[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Deadzone Rogue [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 17 maart

Deadzone Rogue is een razendsnelle roguelite FPS waarin elke speelsessie een intense strijd om te overleven is. Betreed een verlaten ruimtestation alleen of met een squad tot op drie personen. Verken veranderende gangen, verzamel en combineer met experimentele wapens en augmentaties om met enorme biomechanische monsters te vechten. Vernietig enorme groepen hunter-drones, robot spinnen, ’the mindless’ en andere vijanden welke een stabiele hand en snelle reflexen nodig hebben. Vecht je een weg door elk deel van de schip, van de motorruimtes tot aan de brug. Kun jij lang genoeg overleven om de Deadzone te veroveren?

Snoopy & The Great Mystery Club [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 17 maart

Snoopy & The Great Mystery Club is een avonturengame waarin je als detective Snoopy op onderzoek uitgaat. Uiteraard samen met de Peanuts-bende, ofwel de geweldige mysterieclub. De game is opgebouwd uit een inleiding en vier hoofdstukken. In elk hoofdstuk zul je een zaak moeten oplossen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten en zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek. Ter afwisseling komen er ook diverse minigames voorbij. Denk aan een zeepkistrace, een memorygame of het schieten van een football. Aangezien de game bedoeld is voor de jonge gamer (PEGI 3) worden de puzzels en op te lossen zaken nooit heel moeilijk. Snoopy (altijd vergezeld door Woodstock) wordt geholpen door bekende personages als Charlie Brown, Peppermint Patty, Violet, Lucie, Marcie, Sally en Franklin. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd naar onze mening? Die kun je hier lezen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 maart

Shadow Tactics is een tactische stealth-game die zich afspeelt in Japan tijdens de Edo-periode. Jij leidt een team aan dodelijke specialisten die door de schaduw sluipen om hun doel te bereiken. Laat tientallen vijanden het nakijken terwijl jij bepaalt hoe jou groep machtige kastelen, besneeuwde gebergten of verborgen boskampen infiltreert. Zet vallen, vergiftig je tegenstanders of vermijd juist al het vijandelijk contact. Je groep bestaat daarnaast uit uiteenlopende persoonlijkheden. De groep bestaat uit erg verschillende persoonlijkheden. In eerste instantie lijkt samenwerking onmogelijk, maar na verloop van tijd groeit het vertrouwen en worden er vriendschappen gesloten. De karakters ontwikkelen hun eigen dynamiek en ieder lid moet zijn eigen, persoonlijke demonen onder ogen zien.

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 maart

  • 16 maart – Starship Troopers: Ultimate Bugwar! [Switch 2]
  • 16 maart Royal Revolt Survivors
  • 16 maart POSTAL: Brain Damaged – Complete Edition
  • 16 maart Bonnie Bear Saves Frogtime
  • 17 maart Opus Magnum – Complete Edition
  • 17 maart MLB The Show 26
  • 17 maart FlyingAces: Legends of the Baron
  • 18 maart Dig Dig Drill
  • 18 maart Bang! Bang! Bandits
  • 18 maart – Bang! Bang! Bandits – Nintendo Switch 2 Edition
  • 18 maart Let’s Freeze some Penguins
  • 18 maart Virtual Ties Isekaijoucho Träumerei
  • 18 maart Goritaire
  • 18 maart Defending Camelot
  • 18 maart Letters to Arralla
  • 19 maart Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers
  • 19 maart Master detective: Logic & Mystery Puzzles
  • 19 maart Aroma Love Ready!
  • 19 maart Maidens of Steel – Battle Puzzle 2048
  • 19 maart Crabwave
  • 19 maart escape from Duckness
  • 19 maart Enter the Dodgeball
  • 19 maart Kuky Adventure
  • 19 maart Outbreak Fall: Biohazard
  • 19 maart HestiaFort
  • 19 maart EGGCONSOLE ‘Hydlide’ MSK2
  • 20 maart Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – Platinum Edition
  • 20 maart Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Deluxe Edition
  • 20 maart Rubato
  • 20 maart Buggy Off-Road Racing – Infinite Edition
  • 20 maart Tank vs Tank – Super Edition
  • 20 maart Go Kart Mania – Legendary Edition
  • 20 maart Pool & Snooker Fever – 2in 1 Bundle Premium Edition
  • 20 maart Machine Gun Fury
  • 20 maart Moto Rush: Reborn
  • 20 maart Grumpy Driver – Gold Edition
  • 20 maart Ghost Master: Resurrection
  • 20 maart Ghost Master: Resurrection Core Edition
  • 20 maart Club Sports Collection – Premium Edition
  • 20 maart Samurai Simulator Kensei Warrior
  • 20 maart Spot The Spy Guy
  • 20 maart Pie Pie Cafeteria
  • 20 maart Unusual Friends Bundle
  • 20 maart Castle Tycoon Simulator
  • 21 maart Mistfall Ruins

