[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Deadzone Rogue [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 17 maart

Deadzone Rogue is een razendsnelle roguelite FPS waarin elke speelsessie een intense strijd om te overleven is. Betreed een verlaten ruimtestation alleen of met een squad tot op drie personen. Verken veranderende gangen, verzamel en combineer met experimentele wapens en augmentaties om met enorme biomechanische monsters te vechten. Vernietig enorme groepen hunter-drones, robot spinnen, ’the mindless’ en andere vijanden welke een stabiele hand en snelle reflexen nodig hebben. Vecht je een weg door elk deel van de schip, van de motorruimtes tot aan de brug. Kun jij lang genoeg overleven om de Deadzone te veroveren?

Snoopy & The Great Mystery Club [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 17 maart

Snoopy & The Great Mystery Club is een avonturengame waarin je als detective Snoopy op onderzoek uitgaat. Uiteraard samen met de Peanuts-bende, ofwel de geweldige mysterieclub. De game is opgebouwd uit een inleiding en vier hoofdstukken. In elk hoofdstuk zul je een zaak moeten oplossen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten en zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek. Ter afwisseling komen er ook diverse minigames voorbij. Denk aan een zeepkistrace, een memorygame of het schieten van een football. Aangezien de game bedoeld is voor de jonge gamer (PEGI 3) worden de puzzels en op te lossen zaken nooit heel moeilijk. Snoopy (altijd vergezeld door Woodstock) wordt geholpen door bekende personages als Charlie Brown, Peppermint Patty, Violet, Lucie, Marcie, Sally en Franklin. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd naar onze mening? Die kun je hier lezen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 maart

Shadow Tactics is een tactische stealth-game die zich afspeelt in Japan tijdens de Edo-periode. Jij leidt een team aan dodelijke specialisten die door de schaduw sluipen om hun doel te bereiken. Laat tientallen vijanden het nakijken terwijl jij bepaalt hoe jou groep machtige kastelen, besneeuwde gebergten of verborgen boskampen infiltreert. Zet vallen, vergiftig je tegenstanders of vermijd juist al het vijandelijk contact. Je groep bestaat daarnaast uit uiteenlopende persoonlijkheden. De groep bestaat uit erg verschillende persoonlijkheden. In eerste instantie lijkt samenwerking onmogelijk, maar na verloop van tijd groeit het vertrouwen en worden er vriendschappen gesloten. De karakters ontwikkelen hun eigen dynamiek en ieder lid moet zijn eigen, persoonlijke demonen onder ogen zien.

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 maart

16 maart – Starship Troopers: Ultimate Bugwar! [Switch 2]

16 maart – Royal Revolt Survivors

Royal Revolt Survivors 16 maart – POSTAL: Brain Damaged – Complete Edition

POSTAL: Brain Damaged – Complete Edition 16 maart – Bonnie Bear Saves Frogtime

Bonnie Bear Saves Frogtime 17 maart – Opus Magnum – Complete Edition

Opus Magnum – Complete Edition 17 maart – MLB The Show 26

MLB The Show 26 17 maart – FlyingAces: Legends of the Baron

FlyingAces: Legends of the Baron 18 maart – Dig Dig Drill

Dig Dig Drill 18 maart – Bang! Bang! Bandits

Bang! Bang! Bandits 18 maart – Bang! Bang! Bandits – Nintendo Switch 2 Edition

18 maart – Let’s Freeze some Penguins

Let’s Freeze some Penguins 18 maart – Virtual Ties Isekaijoucho Träumerei

Virtual Ties Isekaijoucho Träumerei 18 maart – Goritaire

Goritaire 18 maart – Defending Camelot

Defending Camelot 18 maart – Letters to Arralla

Letters to Arralla 19 maart – Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers

Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers 19 maart – Master detective: Logic & Mystery Puzzles

Master detective: Logic & Mystery Puzzles 19 maart – Aroma Love Ready!

Aroma Love Ready! 19 maart – Maidens of Steel – Battle Puzzle 2048

Maidens of Steel – Battle Puzzle 2048 19 maart – Crabwave

Crabwave 19 maart – escape from Duckness

escape from Duckness 19 maart – Enter the Dodgeball

Enter the Dodgeball 19 maart – Kuky Adventure

Kuky Adventure 19 maart – Outbreak Fall: Biohazard

Outbreak Fall: Biohazard 19 maart – HestiaFort

HestiaFort 19 maart – EGGCONSOLE ‘Hydlide’ MSK2

EGGCONSOLE ‘Hydlide’ MSK2 20 maart – Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – Platinum Edition

Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – Platinum Edition 20 maart – Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Deluxe Edition

Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Deluxe Edition 20 maart – Rubato

Rubato 20 maart – Buggy Off-Road Racing – Infinite Edition

Buggy Off-Road Racing – Infinite Edition 20 maart – Tank vs Tank – Super Edition

Tank vs Tank – Super Edition 20 maart – Go Kart Mania – Legendary Edition

Go Kart Mania – Legendary Edition 20 maart – Pool & Snooker Fever – 2in 1 Bundle Premium Edition

Pool & Snooker Fever – 2in 1 Bundle Premium Edition 20 maart – Machine Gun Fury

Machine Gun Fury 20 maart – Moto Rush: Reborn

Moto Rush: Reborn 20 maart – Grumpy Driver – Gold Edition

Grumpy Driver – Gold Edition 20 maart – Ghost Master: Resurrection

Ghost Master: Resurrection 20 maart – Ghost Master: Resurrection Core Edition

Ghost Master: Resurrection Core Edition 20 maart – Club Sports Collection – Premium Edition

Club Sports Collection – Premium Edition 20 maart – Samurai Simulator Kensei Warrior

Samurai Simulator Kensei Warrior 20 maart – Spot The Spy Guy

Spot The Spy Guy 20 maart – Pie Pie Cafeteria

Pie Pie Cafeteria 20 maart – Unusual Friends Bundle

Unusual Friends Bundle 20 maart – Castle Tycoon Simulator

Castle Tycoon Simulator 21 maart – Mistfall Ruins

