[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Deadzone Rogue [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 17 maart
Deadzone Rogue is een razendsnelle roguelite FPS waarin elke speelsessie een intense strijd om te overleven is. Betreed een verlaten ruimtestation alleen of met een squad tot op drie personen. Verken veranderende gangen, verzamel en combineer met experimentele wapens en augmentaties om met enorme biomechanische monsters te vechten. Vernietig enorme groepen hunter-drones, robot spinnen, ’the mindless’ en andere vijanden welke een stabiele hand en snelle reflexen nodig hebben. Vecht je een weg door elk deel van de schip, van de motorruimtes tot aan de brug. Kun jij lang genoeg overleven om de Deadzone te veroveren?
Snoopy & The Great Mystery Club [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 17 maart
Snoopy & The Great Mystery Club is een avonturengame waarin je als detective Snoopy op onderzoek uitgaat. Uiteraard samen met de Peanuts-bende, ofwel de geweldige mysterieclub. De game is opgebouwd uit een inleiding en vier hoofdstukken. In elk hoofdstuk zul je een zaak moeten oplossen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten en zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek. Ter afwisseling komen er ook diverse minigames voorbij. Denk aan een zeepkistrace, een memorygame of het schieten van een football. Aangezien de game bedoeld is voor de jonge gamer (PEGI 3) worden de puzzels en op te lossen zaken nooit heel moeilijk. Snoopy (altijd vergezeld door Woodstock) wordt geholpen door bekende personages als Charlie Brown, Peppermint Patty, Violet, Lucie, Marcie, Sally en Franklin. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd naar onze mening? Die kun je hier lezen.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 maart
Shadow Tactics is een tactische stealth-game die zich afspeelt in Japan tijdens de Edo-periode. Jij leidt een team aan dodelijke specialisten die door de schaduw sluipen om hun doel te bereiken. Laat tientallen vijanden het nakijken terwijl jij bepaalt hoe jou groep machtige kastelen, besneeuwde gebergten of verborgen boskampen infiltreert. Zet vallen, vergiftig je tegenstanders of vermijd juist al het vijandelijk contact. Je groep bestaat daarnaast uit uiteenlopende persoonlijkheden. De groep bestaat uit erg verschillende persoonlijkheden. In eerste instantie lijkt samenwerking onmogelijk, maar na verloop van tijd groeit het vertrouwen en worden er vriendschappen gesloten. De karakters ontwikkelen hun eigen dynamiek en ieder lid moet zijn eigen, persoonlijke demonen onder ogen zien.
Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 maart
- 16 maart – Starship Troopers: Ultimate Bugwar! [Switch 2]
- 16 maart – Royal Revolt Survivors
- 16 maart – POSTAL: Brain Damaged – Complete Edition
- 16 maart – Bonnie Bear Saves Frogtime
- 17 maart – Opus Magnum – Complete Edition
- 17 maart – MLB The Show 26
- 17 maart – FlyingAces: Legends of the Baron
- 18 maart – Dig Dig Drill
- 18 maart – Bang! Bang! Bandits
- 18 maart – Bang! Bang! Bandits – Nintendo Switch 2 Edition
- 18 maart – Let’s Freeze some Penguins
- 18 maart – Virtual Ties Isekaijoucho Träumerei
- 18 maart – Goritaire
- 18 maart – Defending Camelot
- 18 maart – Letters to Arralla
- 19 maart – Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers
- 19 maart – Master detective: Logic & Mystery Puzzles
- 19 maart – Aroma Love Ready!
- 19 maart – Maidens of Steel – Battle Puzzle 2048
- 19 maart – Crabwave
- 19 maart – escape from Duckness
- 19 maart – Enter the Dodgeball
- 19 maart – Kuky Adventure
- 19 maart – Outbreak Fall: Biohazard
- 19 maart – HestiaFort
- 19 maart – EGGCONSOLE ‘Hydlide’ MSK2
- 20 maart – Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – Platinum Edition
- 20 maart – Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Deluxe Edition
- 20 maart – Rubato
- 20 maart – Buggy Off-Road Racing – Infinite Edition
- 20 maart – Tank vs Tank – Super Edition
- 20 maart – Go Kart Mania – Legendary Edition
- 20 maart – Pool & Snooker Fever – 2in 1 Bundle Premium Edition
- 20 maart – Machine Gun Fury
- 20 maart – Moto Rush: Reborn
- 20 maart – Grumpy Driver – Gold Edition
- 20 maart – Ghost Master: Resurrection
- 20 maart – Ghost Master: Resurrection Core Edition
- 20 maart – Club Sports Collection – Premium Edition
- 20 maart – Samurai Simulator Kensei Warrior
- 20 maart – Spot The Spy Guy
- 20 maart – Pie Pie Cafeteria
- 20 maart – Unusual Friends Bundle
- 20 maart – Castle Tycoon Simulator
- 21 maart – Mistfall Ruins
