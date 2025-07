Pokémon Champions verschijnt volgend jaar en laat spelers op nieuwe manieren vechten

In februari werd Pokémon Champions aangekondigd voor Nintendo Switch, Switch 2, iOS en Android. Vandaag is er eindelijk meer over onthuld. Helaas moeten we er wel nog even voor wachten, de game verschijnt pas volgend jaar. Het wordt in elk geval een spel voor iedereen, zelfs als je geen andere Pokémon spellen hebt.

Je kunt namelijk Pokémon uit Pokémon Home halen, maar voor wie dat niet heeft, kun je ook Pokémon binnen het spel verkrijgen. Zo kun je Pokémon door middel van Trial Recruitment bij je team krijgen om dingen te proberen. Ook kun je Pokémon permanent verkrijgen door Victory Points (VP) te gebruiken. Deze verdienbare punten kun je binnen het spel verdienen, of ze ook te koop aangeboden gaan worden is onbekend. Naast het kopen van Pokémon kun je ook je Pokémon naar voorkeur trainen en individuele statistieken en vaardigheden aanpassen naar je eigen wensen.

Het spel gaat drie verschillende manieren van vechten bevatten. Alle drie deze modussen zijn als Single Battle en als Double Battle te spelen. Het gaat hier om Ranked Battles, Casual Battles en Private Battles. Hier zitten dus geen verrassende elementen in. We hebben nog geen details over hoe de verschillende mechanics in deze game gaan werken en of alles terugkomt dus dat zal vast later bekend worden.