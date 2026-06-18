Eerste trailer van Harvest Moon: Echoes of Teradea nu te bekijken

Iets meer dan een maand maakte Natsume Inc. bekend dat Harvest Moon: Echoes of Teradea dit jaar op 24 september uitkomt op o.a. de Nintendo Switch (2). Dat nieuws werd gepaard met de mogelijkheid om het spel alvast vooraf te bestellen, maar een trailer ontbrak nog. Aan het einde van deze middag is daar eindelijk verandering in gekomen, aangezien de eerste bewegende gameplaybeelden nu te zien zijn. Onderaan dit artikel is de eerste trailer van deze aankomede titel te bekijken.

In Harvest Moon: Echoes of Teradea moet je, zoals een echte Harvest Moon-game betaamt, gewassen verbouwen, dieren verzorgen en een nieuw leven opbouwen. Echter vindt er in dit nieuwe deel ook vernieuwing plaats. Zo is er een nieuwe manier van ontdekken, aangezien jouw personage kan springen en middels ladders kan klimmen. Daarnaast is het mogelijk om jouw boerderij- of huisdier mee te nemen op reis. Pas echter wel op voor de wolven, beren en tijgers, want als die je te pakken krijgen raak je items kwijt! Verder zijn er ook nog vijf nieuwe bachelors en vijf nieuwe bachelorettes, waarmee je in het huwelijksbootje kan stappen.