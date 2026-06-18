[Review] and Roger (Switch 2) – Onvergetelijk mooi

De afgelopen maanden heb ik alweer veel games mogen reviewen, variërend van middelmatige titels tot dikke aanraders. Slechts af en toe kom ik een pareltje tegen. Een game waar ik nietsvermoedend aan begin en die uiteindelijk om welke reden dan ook een onvergetelijke indruk achterlaat. Until Then was zo’n titel en and Roger blijkt ook weer zo’n juweel van een game te zijn. Dit interactieve verhaal van studio TearyHand – een eenmansstudio van ontwikkelaar Yona – verscheen vorig jaar juli al digitaal voor de Nintendo Switch en pc via Steam. Maar gisteren kwam de Switch 2-versie van and Roger uit. Met deze review breng ik deze verborgen parel graag bij jullie onder de aandacht. Want and Roger is een unieke ervaring die je niet wil missen!

Wie ben jij?

Nou hoor ik je denken: gisteren uitgekomen en vandaag al de review online? Ja klopt, want and Roger is een game die je in een uurtje uitspeelt. Dat maakt het een vrij korte titel, maar wel één met impact. Het verhaal draait om een meisje dat op een dag wakker wordt en merkt dat er iets niet klopt. In de woonkamer ligt een man op de bank die helemaal niet op haar vader lijkt. De indringer beweert haar te kennen, maar zij heeft geen idee wie hij is. Geschrokken rent ze naar buiten. Wat is hier aan de hand?

Bijzonder samenspel

And Roger is te typeren als een interactieve visual novel die uit drie hoofdstukken bestaat. Het is een bijzondere titel doordat het de gameplay op unieke wijze weet te integeren met het verhaal. Het vraagt vooral leeswerk van de speler, maar ook point-and-click-verkenning. De game maakt daarnaast op een slimme manier gebruik van contrastrijke, stripboekachtige visuals. Alle beelden zijn doelbewust vormgegeven en onderstrepen daardoor de ervaring. Dat geldt ook voor de audio. Zowel de muziek als de verschillende achtergrondgeluiden dragen bij aan de sfeer die de game wil oproepen. Het resultaat is een unieke beleving die me enorm heeft geraakt. Ik hield het dan ook niet droog toen uiteindelijk het kwartje viel.



Spelen zonder verdere voorkennis

Om verdere spoilers te voorkomen houd ik het doelbewust bij deze korte beschrijving en review. Dit is een game waar je vooral blanco aan moet beginnen. Dus als je ook maar enigszins nieuwsgierig bent geworden wil ik je echt aanraden: doe jezelf een plezier, koop and Roger en start hem op zonder verder ook maar iets over de game te lezen. Ervaar vooral zelf wat deze titel zo memorabel maakt. Wel kan ik nog aangeven dat de game ook in het Nederlands te spelen is – dat geldt zowel voor de Switch- als de Switch 2-versie.

Een volmondige ja!

Het mag duidelijk zijn, and Roger is wat mij betreft een verborgen parel. Het heeft een hartverscheurende boodschap die waanzinnig mooi wordt verteld. Ik hoop van harte dat de Switch 2-release de game meer aandacht geeft, waardoor het een groter publiek bereikt. and Roger is normaal gesproken voor €4,99 in de Nintendo eShop te verkrijgen, maar tot en met 1 juli geldt er een tijdelijke korting waardoor je slechts €3,49 betaalt. Een koopje toch? Geloof me, je gaat er geen spijt van krijgen!