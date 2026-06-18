Maseylia: Echoes of the Past komt ook naar de Switch – en krijgt fysieke release

In mei vorig jaar werd door de Franse indie-studio Sol Brothers hun nieuwe titel Maseylia: Echoes of the Past aangekondigd. Een 3D platforming metroidvania die op de planning stond voor Steam en een aantal consoles, waaronder de Switch 2. Aan dat rijtje is nu ook de Nintendo Switch toegevoegd. En uitgever Nejcraft onthult dat er ook een fysieke release gaat komen voor de Switch. Op 19 juni komt de titel uit voor pc via Steam, maar wanneer de game voor de Nintendo-consoles gaat verschijnen is helaas nog niet bekend. Geniet voor nu van de console-aankondigingstrailer onderaan.

In Maseylia: Echoes of the Past ga je op een epische reis door een techno-organisch labyrint die uit zes verschillende biomen bestaat. Vind geheime gangen en paden, geheimen én krachtige vaardigheden waardoor je reis makkelijker wordt. Jij besluit zelf waar je pad heengaat in deze prachtige dichtbegroeide wereld, waarbij je vergeten ruïnes zult ontdekken en de ongetemde wezens die hierin dwalen zult moeten bevechten. Met een boel unieke vaardigheden, zoals de 360 graden dash, phasic transformation waarmee je door vaste voorwerpen kunt heen bewegen, en de mogelijkheid om water te manipuleren zul je de altijd veranderende wereld kunnen overleven. Geniet van 10 tot 15 uur aan gameplay voor het hoofdeinde, met aanzienlijk meer inhoud voor completionisten. Meer informatie vind je hier op de officiële website.