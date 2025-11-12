Eerste trailer van The Super Mario Galaxy Movie is getoond

In september werd er bekendgemaakt dat The Super Mario Galaxy Movie in april naar de bioscoop gaat komen. Verder waren de details redelijk schaars, maar gelukkig weten we sinds vanmiddag meer over de nieuwste Super Mario-film. Tijdens de speciale Nintendo Direct is namelijk onder andere de allereerste trailer van The Super Mario Galaxy Movie aan de wereld getoond. Hierin zagen we niet alleen Bowser, Mario, Luigi, Peach en Toad, maar ook Bowser Jr. en Rosalina.

Het is fijn dat er niet gespeculeerd hoeft te worden over de stemacteurs van deze twee personages in de Engelse versie. De beschermvrouw van het heelal wordt ingesproken door Oscar-winnares en Nintendo-superfan Brie Larson en Benny Safdie zal de rol van de kroonprins van de Koopa’s op zich nemen.

Wil je graag de hele presentatie terugkijken? Klik dan hier. Mocht je hier alleen zijn voor de trailer, bekijk die dan hieronder.

De Nederlandse trailer is ook te bekijken, maar zal uiteraard andere stemacteurs bevatten.