Westerse release voor OVER REQUIMZ in de zomer van 2026

Voor otome-liefhebbers kan het niet op. Zojuist is de zoveelste Westerse release aangekondigd. Dit keer gaat het om OVER REQUIMZ. Deze titel verscheen afgelopen april in Japan. Volgend jaar zomer kunnen ook wij van dit op Wizard of Oz gebaseerde verhaal genieten. Dat laat uitgever Aksys Games weten.

Centraal in dit verhaal staat Yuhiru, een middelbare scholier die door een tornado zomaar de Wereld van Oz betreedt. Alleen ben je daar niet welkom en wordt je ter dood veroordeeld. Daardoor bevind je je opeens in een groep moordenaars en word je op pad gestuurd voor een gevaarlijke zoektocht. Jouw enige kans is proberen te ontsnappen en een weg naar huis zien te vinden. Bereid je voor op een duistere herinterpretatie van het klassieke verhaal. Bekijk vooral onderstaande aankondigingstrailer om een eerste glimp van deze titel te krijgen!