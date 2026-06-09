The Duskbloods krijgt deze zomer een ‘closed network test’ voor de S2

De eerste aankondiging van The Duskbloods is alweer van ruim een jaar geleden en in april vorig jaar doken de eerste details op. Afgelopen februari was daar het gerucht over een release in maart, maar net tijdens de Nintendo Direct hoorden (en zagen!) we eindelijk meer over deze nieuwe game van FromSoftware. The Duskbloods verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch 2 in 2026 (maar dat wisten we al). Nieuw is het bericht dat er binnenkort een gesloten netwerktest van start gaat. Bekijk hieronder de ‘vers van de pers’-trailer.

In deze nieuwe PvPvE-multiplayeractiegame van FromSoftware neem je de rol van een Bloodsworn op je. Vecht je een weg door een wereld vol vijanden met behulp van unieke wapens en vaardigheden, én sluit af en toe tijdelijke bondgenootschappen op je pad naar de overwinning. The Duskbloods is een belangrijke exclusive-titel voor Nintendo gezien de reputatie van de ontwikkelaar. FromSoftware bracht eerder al Dark Souls, Bloodborne en Elden Ring uit.

Staat The Duskbloods op jouw wensenlijstje? Dat kan in ieder geval al wel in de Nintendo eShop!