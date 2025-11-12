Kijk hem hier! The Super Mario Galaxy Movie Direct vanaf 15:00

Eerder deze week kondigde Nintendo een speciale Nintendo Direct aan. The Super Mario Galaxy Movie Direct zal ons na de teaser de eerste echte informatie over de film geven die volgend jaar verschijnt. We weten al dat terugkerende personages dezelfde stemmen krijgen zoals Anna Taylor-Joy als Peach en Chris Pratt als Mario en dat het dus in elk geval deels in de ruimte zal afspelen. Ook zijn er dankzij promotionele producten verschillende andere personages gelekt en een render van Mario die op Yoshi vliegt. Hier is ook waarschijnlijk dat we Rosalina’s Observatory gaan zien.

Hoe dan ook om 15:00 gaat de Direct van start en krijgen we in elk geval een trailer te zien.