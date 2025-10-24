Eindelijk: Of Blades & Tails heeft een releasedatum

Inmiddels is het maar liefst drie jaar geleden dat Of Blades & Tails voor het eerst werd aangekondigd. Hoewel de game in 2023 wel al voor pc verscheen, bleef het stil rondom de Switch-release. En nu hebben ze zo lang gewacht dat de game ook meteen op Nintendo’s nieuwe console uitgebracht kan worden! Na lang wachten is de kogel nu door de kerk: Pineapple Works en Felix Laukel laten weten dat Of Blades & Tails op 6 november voor Nintendo Switch verschijnt. Zo wacht je jaren zonder nieuws, en zo kun je de game ineens al bijna spelen!

Omdat het alweer een tijdje geleden is, hier een korte opfrisser: Of Blades & Tails is een turn-based RPG waarin antropomorfische dieren de hoofdrol spelen. Jij speelt als de vos Reik, die op in een avontuur wordt gezogen waar de toekomst van de dierenstammen van afhangt. Je ziet elementen van action RPG’s, maar ook van hack-and-slashers. Je verkent een prachtige pixel-art open wereld terwijl je je vermaakt met ofwel het verhaal ofwel de vele sidequests. Onderweg kom je een hoop dierenvrienden en -vijanden tegen en kun je je bij verschillende facties aansluiten. In deze game heb je geen klassen, dus je creëert langzaam maar zeker het personage dat jij wilt. Geef jij de voorkeur aan vechten met een zwaard, of kies je liever voor een vleugje magie?